EEUU e Israel dañaron planta de enriquecimiento de uranio de Irán, confirma la ONU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 14:42:34
Viena, Austria, a 3 de marzo 2026.- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel causaron daños recientes en los edificios de entrada de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, en Irán".

"No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado ningún impacto adicional en el emplazamiento de la planta, que ya sufrió graves daños durante el conflicto de junio", indicó el organismo especializado.

Anteriormente, Rafael Grossi, director de la agencia, señaló que no había "ningún indicio" de que instalaciones nucleares iraníes hubieran sido alcanzadas.

No obstante, el embajador iraní ante la OIEA, Reza Najafi, mencionó un ataque contra Natanz, sin dar más precisiones, y dijo haber informado de ello al director de la agencia.

Por otra parte, Grossi declaró que la organización que dirige nunca ha tenido información que indicara que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica.

"Tenemos que equilibrar las dos cosas. Sí, hay muchos motivos de preocupación (sobre el programa nuclear iraní), pero no iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana", cerró el experto en una entrevista con la emisora CNN desde Viena, Austria.

