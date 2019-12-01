EEUU disminuye 10% actividad en 40 aeropuertos por cierre de Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 08:14:10
Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de noviembre 2025.- El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció que se reducirá en un 10 % la actividad de 40 importantes aeropuertos del país debido al prolongado cierre de Gobierno, el cual ya es el más largo en la historia.

“Una de las medidas será la reducción del 10 % en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema”, detalló en una rueda de prensa.

En ese sentido, el funcionario estadounidense explicó que la a parálisis de la Administración federal por falta de fondos ha provocado la escasez de unos 2 mil controladores aéreos.

De acuerdo con estimaciones, la cantidad de vuelos que podrían ser afectados diariamente serán entre 4 mil a 4 mil 500, incluidos tanto comerciales como de carga.

Por su parte, el director de la Administración Federal de Aviación (FAA), Brian Bedford, detalló que el recorte afectará principalmente a mercados de alta demanda, donde el tráfico ha alcanzado niveles críticos.

