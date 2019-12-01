EEUU despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela, reporta The Washington Post

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 08:00:54

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de octubre 2025.- Varios helicópteros de Operaciones Especiales de Estados Unidos realizaron ejercicios de entrenamiento en aguas cercanas a las costas de Venezuela, según informó The Washington Post (TWP).

Según el medio citado, las aeronaves de ataque modelo MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk volaron a principios de octubre a menos de 145 kilómetros de la costa venezolana, cerca de plataformas petroleras y de gas.

En ese sentido, un funcionario estadounidense comentó que los helicópteros se unirán a otras fuerzas de combate como embarcaciones que su país utiliza para “combatir al narcotráfico”.

Cabe mencionar que en días pasados, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que estudia la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a por lo menos cinco embarcaciones de supuestos traficantes de drogas.