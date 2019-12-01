EEUU designará como grupo extremista a organización criminal venezolana presuntamente dirigida por Maduro

EEUU designará como grupo extremista a organización criminal venezolana presuntamente dirigida por Maduro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 08:40:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de noviembre 2025.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que a partir del 24 de noviembre del presente año, la organización criminal venezolana presuntamente dirigida por el presidente Nicolás Maduro, será incluida en la lista de organizaciones extremistas.

Cabe recordar que el pasado 16 de noviembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio indicó que, según el Gobierno de Donald Trump, “existe una base fáctica suficiente” que demuestra que el Cartel de los Soles cumple con las condiciones descritas en la ley de inmigración y nacionalidad que regula la designación de grupos terroristas extranjeros (FTO).

Dicha norma establece que una organización de ese tipo debe ser un grupo extranjero que participe “en actividades terroristas o terrorismo” y que debe “amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos”, lo que incluye los ámbitos de defensa, relaciones exteriores o intereses económicos.

La decisión fue tomada luego de que el Departamento del Tesoro de EEUU ya catalogara en julio al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), aunque el Gobierno venezolano aseveró entonces que esta organización es un “invento” de Washington.

El jefe de la diplomacia estadounidense considera que el Cártel de los Soles, y otros FTO designados, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa son responsables de la violencia terrorista en el hemisferio americano, así como de traficar drogas hacia la Unión Americana y Europa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Volcadura sobre Paseo de la República en Querétaro
Aprehenden a presunto responsable de desaparición de un adolescente en Apatzingán, Michoacán 
Ultiman a ciclista en Zamora, Michoacán
Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 
Más información de la categoria
Confirma Bedolla, bloqueos intermitentes en carreteras por paro nacional
Tigres UANL, mejor conocidas como las ‘Amazonas’, se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil
Aprehenden a cuatro policías de Tabasco por asesinato de estudiante universitario; familiares exigen justicia
Grupo Firme lo vuelve a hacer: canta corrido prohibido 'La Pantera' en La Paz, Baja California Sur
Comentarios