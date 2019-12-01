EEUU defiende legalidad de ataques en el Caribe; rechaza denuncias de ejecuciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 12:27:36

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de noviembre 2025.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos defendió la legalidad de su primer ataque contra una lancha de presuntos criminales en el mar Caribe, en el cual atacó una segunda vez para ultimar a los tripulantes que habían sobrevivido, según medios locales.

En ese sentido, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseveró que “son legales bajo la ley de EEUU y la internacional”, sus actuales operaciones en el Pacífico y el Caribe, donde las fuerzas estadounidenses han matado a al menos 83 personas al bombardear más de 20 lanchas desde septiembre.

“Estos ataques altamente efectivos están específicamente dirigidos para ser ‘bombardeos cinéticos letales’. La declarada intención es frenar las drogas letales, destruir las narcolanchas y matar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense”, publicó el secretario en sus redes sociales.

Cabe mencionar que las declaraciones de Hegseth se dieron luego de que el Washington Post y CNN publicaron que las Fuerzas Armadas ejecutaron a dos sobrevivientes del primer ataque.

Según los medios citados, el comandante a cargo del operativo ordenó el segundo ataque para cumplir con las instrucciones del secretario Hegseth, quien había ordenado “matar a todos” los presentes en la embarcación, en la que en total murieron 11 personas.

Este ataque, el 1 de septiembre, es “el único caso conocido en el que el ejército mató deliberadamente a supervivientes”, según las fuentes citadas por los medios.