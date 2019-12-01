EEUU defiende legalidad de ataques en el Caribe; rechaza denuncias de ejecuciones

EEUU defiende legalidad de ataques en el Caribe; rechaza denuncias de ejecuciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 12:27:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de noviembre 2025.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos defendió la legalidad de su primer ataque contra una lancha de presuntos criminales en el mar Caribe, en el cual atacó una segunda vez para ultimar a los tripulantes que habían sobrevivido, según medios locales.

En ese sentido, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseveró que “son legales bajo la ley de EEUU y la internacional”, sus actuales operaciones en el Pacífico y el Caribe, donde las fuerzas estadounidenses han matado a al menos 83 personas al bombardear más de 20 lanchas desde septiembre.

“Estos ataques altamente efectivos están específicamente dirigidos para ser ‘bombardeos cinéticos letales’. La declarada intención es frenar las drogas letales, destruir las narcolanchas y matar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense”, publicó el secretario en sus redes sociales.

Cabe mencionar que las declaraciones de Hegseth se dieron luego de que el Washington Post y CNN publicaron que las Fuerzas Armadas ejecutaron a dos sobrevivientes del primer ataque.

Según los medios citados, el comandante a cargo del operativo ordenó el segundo ataque para cumplir con las instrucciones del secretario Hegseth, quien había ordenado “matar a todos” los presentes en la embarcación, en la que en total murieron 11 personas.

Este ataque, el 1 de septiembre, es “el único caso conocido en el que el ejército mató deliberadamente a supervivientes”, según las fuentes citadas por los medios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aumenta número de víctimas mortales por explosión de pirotecnia en Nuevo León
Policía de Morelia intensificará alcoholímetros y mantendrá vigilancia permanente en Zonas Bancarias por temporada de aguinaldos
Comisionado de Seguridad de Morelia confirma operativos semanales contra arrancones; detectan consumo de alcohol, no apuestas
Ultiman a jovencito en calles de Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Entre polémica y decepción: se desmorona la promesa de cambio prometida por la alcaldesa de Irimbo, Michoacán 
Trump declara cierre del espacio aéreo sobre Venezuela; advierte a aerolíneas, pilotos y criminales
Chocan camionetas del servicio público en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay tres muertos y varios heridos
Frente frío 16 continuará afectando con lluvias y chubascos y heladas en gran parte del país
Comentarios