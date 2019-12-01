EEUU confirma otro ataque letal a lancha en aguas del Pacífico; asegura que transportaba estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 07:59:32

Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de octubre 2025.- El jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el Comando Sur de Estados Unidos realizó otro “ataque cinético letal” contra una embarcación en el océano Pacífico, en el cual murieron tres personas, señaladas como miembros de una organización extremista.

A través de su cuenta oficial de Truth Social, el funcionario federal señaló que el ataque fue autorizado por el presidente, Donald Trump, y que la nave destruida había sido identificada por la inteligencia por su supuesta “participación en el contrabando de ilícitos”.

Además, reiteró que esos operativos continuarán “día tras día”, luego de que menos de 24 horas antes, las Fuerzas Armadas estadounidenses perpetraron otro ataque cerca de las costas de Colombia.

Cabe señalar que este sería el noveno ataque conocido de las fuerzas estadounidenses a supuestas “narcolanchas” y el segundo en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe sur.