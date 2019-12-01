EEUU bloqueó peticiones de la DEA de atacar al crimen organizado en México: TWP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 12:57:20

Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de septiembre 2025.- La Casa Blanca y el Departamento de Defensa frenaron varias peticiones y sugerencias de la Administración para el Control de Drogas (DEA), para realizar una serie de ataques militares a grupos del crimen organizado en territorio de México, reveló el diario The Washington Post (TWP).

Dentro de las sugerencias de la agencia federal se incluían ataques contra líderes de cárteles y golpes militares a infraestructuras, lo que alarmó a varios miembros del Ejecutivo estadounidense, señaló el rotativo que cita a fuentes familiarizadas con los hechos.

De acuerdo con el TWP, las discusiones entre los funcionares de la DEA, la Casa Blanca y el Pentágono tuvieron lugar en las primeras semanas del segundo mandato del presidente Donald Trump, tras la designación de varios cárteles como grupos terroristas.

Según las fuentes citadas por el medio, las propuestas eran muy conceptuales y carecían de un marco legal sólido.

“El hecho de que algo esté catalogado como organización terrorista no le da a uno la autoridad para dispararle”, dijo una de las fuentes, que catalogaron a la DEA como “receptiva” ante estas aclaraciones.

Previamente, el entonces director de la agencia, Derek Maltz, aseguró al periódico que estaba “totalmente a favor” de atacar laboratorios de la droga y llevar a cabo atentados a jefes de las organizaciones de narcotráfico, aunque insistió en que su intención fue “siempre fue la de hacerlo en colaboración y cooperación con México”.

“Los cárteles han asesinado a más estadounidenses que cualquier otra organización terrorista en la historia de Estados Unidos, por lo que deben rendir cuentas”, dijo el ahora ex funcionario federal, quien elogió al gobierno de la presidenta mexicana, de Claudia Sheinbaum, por “realizar arrestos e incautaciones sustanciales y desmantelar los cárteles”.