EEUU aún no determina si mujer con la que Jensen Huang sostuvo una relación extramarital es una espía china

EEUU aún no determina si mujer con la que Jensen Huang sostuvo una relación extramarital es una espía china
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 13:19:18
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Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de noviembre 2026.- El jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Todd Blanche, indicó que aún no han determinado si Alice Huang, mujer con la que el cofundador de Nvidia, Jensen Huang, reconoció haber mantenido una relación sentimental extramarital, es o no una espía china.

En conferencia de prensa, el fiscal general admitió que ninguna de las corporaciones de seguridad e inteligencia federales han logrado llegar a una conclusión sobre el tema.

Igualmente, ante los múltiples cuestionamientos sobre la situación, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, se limitó a decir que su dependencia ya investiga “el asunto”.

Desde hace días, Alice Huang se encuentra en el centro de la polémica, luego de que se filtrara que sostuvo un romance con el ahora ex director ejecutivo de Nvidia.

La empresaria trabaja para Megaspeed, una compañía china clienta de la que fuera la mayor empresa de venta de chips de inteligencia artificial en el mundo.

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