EEUU asegura que está listo para reiniciar ofensiva contra Irán si no llegan a un acuerdo

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de abril 2026.- El titular del Departamento de Guerra (DOW), Pete Hegseth, aseguró que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están preparadas para reanudar los ataques a Irán si no llegan a un acuerdo de paz, antes de que se termine el plazo de cese al fuego.

En ese sentido, el funcionario estadounidense indicó en rueda de prensa desde El Pentágono, que los militares en la región para “implementar un bloqueo férreo” en el Estrecho de Ormuz y asegurar una “posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo”.

Asimismo, el secretario Hegseth comentó que espera que el gobierno de la República Islámica “elija sabiamente” y lleguen a un pacto, ya que el actual bloqueo estadounidense es “la opción más diplomática” que tendrán.

Además, el jefe del DOW insistió que la Armada de su país “controla el tráfico que entra y sale del estrecho (de Ormuz)” porque tienen “recursos y capacidades reales”, por lo que están preparados para mantener esta operación “el tiempo que sea necesario”.

“Pero si Irán toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su sistema eléctrico y energético”, amenazó.