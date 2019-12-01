EEUU anuncia recortes a beneficios fiscales de migrantes y mayor revisión a las remesas

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de noviembre 2025.- El jefe del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, anunció que el gobierno de Estados Unidos recortará los beneficios fiscales para los indocumentados y elevará la revisión de las remesas tras la orden del presidente, Donald Trump, de frenar la inmigración “de todos los países del tercer mundo”.

“Bajo la orden de @POTUS (el presidente de Estados Unidos) @realDonaldTrump, estamos trabajando para recortar los beneficios federales de los extranjeros ilegales y preservarlos para los ciudadanos de Estados Unidos”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

Es de mencionar que la medidas excluirá a inmigrantes indocumentados y a “otros extranjeros que no califiquen” de las porciones reembolsables de créditos fiscales como el de ingreso por trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito de “oportunidad americana” y el crédito por aportaciones a cuenta de ahorro.

De igual forma, el secretario Bessent compartió una alerta que emitió la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sobre las transferencias transfronterizas de fondos, como las remesas, que sumaron más de 72 mil millones de dólares enviados desde EE.UU. en 2024.

En su publicación, el mandatario estadounidense comentó sin dar pruebas, que un migrante que gana 30 mil dólares al año con su tarjeta de residente, o ‘green card’, recibe “aproximadamente” 50 mil dólares anuales en beneficios para su familia.

De igual forma, el líder republicanoavisó que interrumpirá de forma permanente la migración “de todos los países del tercer mundo” después del tiroteo del miércoles en el que un ciudadano afgano disparó contra la Guardia Nacional en Washington D. C., lo que dejó una agente muerta y otro en estado crítico.