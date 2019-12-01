EEUU advierte a grupos delincuenciales mexicanos que habrá "graves consecuencias" si hieren a sus ciudadanos

EEUU advierte a grupos delincuenciales mexicanos que habrá "graves consecuencias" si hieren a sus ciudadanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 10:19:45
Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de febrero 2026.- El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia a los grupos delincuenciales mexicanos y aseguró que habrá “graves consecuencias” si llegan a herir a ciudadanos estadounidenses durante las jornadas de violencia que se registran en México, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.

“Los cárteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo”, puntualizó Washington.

No obstante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en los hechos violentos de los últimos días.

“En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos”, dijo la funcionaria federal.

