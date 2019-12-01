EEUU acelera producción de misiles; argumenta adaptación a tiempos de conflicto

EEUU acelera producción de misiles; argumenta adaptación a tiempos de conflicto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 13:17:48
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Washington D. C., Estados Unidos, a 25 de marzo 2026.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW), anunció un acuerdo con la empresa armamentística Lockhead Martin, para acelerar la producción del misil de ataque de precisión (PrSM).

A través de un comunicado, la dependencia indicó que lo que busca es daptar los ritmos industriales a tiempos de guerra para que los combatientes estadounidenses "superen a cualquier adversario potencial".

Además, se dio a conocer que con el acuerdo se cumplió el mandato del jefe del DOW, Pete Hegseth, de reforzar la base industrial de defensa y avanzar en la construcción del denominado “Arsenal de la Libertad”, una iniciativa orientada a aumentar la capacidad de respuesta militar del país.

"Mediante este acuerdo, estamos construyendo activamente el Arsenal de la Libertad con rapidez y urgencia", declaró Michael Duffey, el Subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento.

Además, el funcionario estadounidense comentó que "al empoderar a la industria para que invierta en la producción", crean "una ventaja decisiva y duradera”.

Este acuerdo también contempla la posibilidad de negociar un contrato plurianual de hasta siete años, en caso de que el Congreso lo autorice en el futuro, afirmó el DOW.

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