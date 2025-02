Eduardo Verástegui causan polémica por hacer gesto insignia del fascismo

Washington, Estados Unidos, a 21 de febrero de 2025.- El actor Eduardo Verástegui causó polémica por hacer el saludo nazi durante una convención ultraconservadora cerca de Washington, en donde han participado figuras políticas de la extrema derecha como Javier Milei.

Similar y siguiendo los pasos del multimillonarios Elon Musk, Verástegui realizó el gesto al concluir su discurso en la convención, situación que se hizo tendencia en redes sociales.

“Por eso es que voy a unirme al movimiento de Elon Musk y el presidente Trump. Mi corazón está con todos ustedes“, dijo Verástegui para luego levantar la mano haciendo lo que parece ser el gesto insignia del fascismo.

En el mismo evento, también Steven Bannon durante su intervención secundó el mismo gesto que Verástegui, aunque después en sus redes sociales negó que se tratara de un gesto nazi y aseguró sólo era un saludo a los asistentes.

“La única forma de que ganen es que nosotros retrocedamos y no vamos a retroceder, no vamos a rendirnos, no vamos a renunciar. ¡Luchen! ¡luchen! ¡luchen!”, dijo para luego extender su brazo hacia adelante como el polémico gesto.