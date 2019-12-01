Durante reunión en Ginebra se eliminaron varios puntos del plan de Trump, anuncia Zelenski

Durante reunión en Ginebra se eliminaron varios puntos del plan de Trump, anuncia Zelenski
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 08:14:43
Ginebra, Suiza, a 25 de noviembre 2025.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó que según información de primera mano, el plan de paz del mandatario estadounidense Donald Trump, que originalmente constaba de 28 puntos, fue reducido, durante una reunión de alto nivel en Ginebra, Suiza.

En ese sentido, el jefe del Estado ucraniano señaló que en dichos cambios se tuvieron en cuenta “muchas cuestiones” planteadas por su país.

“Por el momento, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no hay 28, y muchas cosas justas se han tomado en consideración en este marco”, dijo Zelenski en su discurso diario a la nación.

Además, adelantó que planteará los asuntos más sensibles de la conversación de manera personal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Nuestro equipo informó hoy ya del nuevo borrador de pasos, y es realmente una perspectiva correcta. Las cosas sensibles, delicadas las hablaré con el presidente Trump”, recalcó el gobernante ucraniano.

Cabe señalar que el diario británico ‘Financial Times’, adelantó que el documento había sido reducido sustancialmente en las negociaciones mantenidas en Ginebra por ucranianos, europeos y estadounidenses y tiene en su versión actual 19 puntos en vez de los 28 de los que constaba la versión inicial presentada por Washington.

