Dos días de Incendio en California; piden evacuar por rápido avance de las llamas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 22:54:49

Los Ángeles, Estados Unidos, a 9 de agosto de 2025.- El día de hoy, se registró un incendio en una zona montañosa al norte de los Ángeles, motivo por el cual miles de personas han tenido que evacuar la zona de manera forzosa.

Bomberos y cuerpos de seguridad ya se encuentran en la zona, tratando de sofocar el fuego, reportando que el incendio comenzó la tarde de ayer en los condados de Ventura y los Ángeles, con las temperaturas superiores a los 38 centígrados y fuertes ráfagas de viento.

Cuando pegó la noche las autoridades indicaron que fue bastante beneficioso, ya que la temperatura disminuyó considerablemente, logrando obtener un avance significativo en el control del fuego.

Hasta esta noche, se reportó que el incendio se había extendido alcanzando poco más de 2 mil 170 hectáreas, además el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, indicó que se ha podido controlar el un 28% del incendio.

“El calor extremo y la baja humedad en el norte del condado han generado condiciones peligrosas, donde las llamas pueden propagarse con rapidez alarmante. Si los servicios de emergencia les indican evacuar, háganlo sin dudar”