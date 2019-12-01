Dos aerolíneas más cancelan vuelos hacia Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 07:59:40

Madrid, España, a 25 de noviembre 2025.- Las aerolíneas españolas Air Europa y Plus Ultra, anunciaron la suspensión de sus vuelos Madrid-Caracas, después de la alerta emitida por las autoridades estadounidenses, en la que instan a “extremar la precaución” al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.

Según fuentes de la empresa de transporte aéreo de Globalia, los vuelos desde la capital española a la de Venezuela se reanudarán cuando “las condiciones sean adecuadas”.

Por su parte, Plus Ultra, señaló que, de momento, suspenderán los viajes del 25 y el 26 de noviembre.

Cabe mencionar que, al corte de esta edición, al menos nueve aerolíneas cancelaron sus vuelos hacia la ciudad de Caracas, entre ellas se encuentran la también española Iberia, la portuguesa Tap, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña Gol, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.

Además, han anunciado la suspensión temporal de su actividad en la ruta Caracas-Madrid las aerolíneas venezolanas Estelar (entre el 24 y el 28 de noviembre) y Laser.