Donald Trump dice no ver avances en la lucha antidrogas en México

Washington, Estados Unidos, 27 de febrero del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves desde el Despacho Oval que no ve avances en la lucha contra las drogas por parte de México y Canadá, lo cual no le permite considerar la no imposición de aranceles del 25 por ciento en contra de ambas naciones la siguiente semana.

Ante la pregunta que se le realizó de que si ha detectado progresos para eximir a México y Canadá de sus aranceles, contestó que “para nada, no en drogas”, pese a que ha habido mejoras en cuanto a los cruces fronterizos irregulares.

“Las drogas siguen llegando a nuestro país y matando a cientos de miles de personas… Las drogas vienen de México, muchas de ellas de China, no todas, pero muchas vienen de China”, señaló Trump.

En opinión de Donald Trump, con la imposición de aranceles del 25 por ciento a las naciones vecinas, pronto se podrán ver resultados en la lucha contra el tráfico de drogas.