Difunden imágenes del presunto responsable del ataque al activista republicano Charlie Kirk

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 11:57:14

Utah, Estados Unidos, a 11 de septiembre de 2025.- La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), difundió imágenes del presunto asesino del influyente activista Charlie Kirk, quien falleció tras recibir un tiro mientras impartía una charla en una universidad de Utah.

De acuerdo a la información de las autoridades, el sujeto ingresó unos minutos antes de que comenzara el evento, y fue visto a través de un video grabado por las cámaras de seguridad subiendo por las escaleras, hasta que llegó a un tejado cercano antes de que realizara el ataque contra Kirk.

Tras cometer el crimen, el presunto responsable saltó del techo y huyo a un barrio colindante. Los investigadores localizaron un rifle monotiro de gran potencia en una zona boscosa cercana, y hasta el momento continúan su búsqueda.

Por ello, el FBI, ofrece una recompensa, a quien proporcione información que conduzca a la identificación y arresto del posible responsable del asesinato de Charlie Kirk.

De acuerdo a declaraciones del comisario de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, el tirador parece tener edad universitaria y logró mezclarse muy bien entre los estudiantes para pasar desapercibido.