Díaz-Canel agradece a AMLO su permanente apoyo a Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 07:57:12

La Habana, Cuba, a 16 de marzo 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció al ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su apoyo permanente a la isla, luego de que realizara un llamado a la ciudadanía mexicana para donar dinero al país caribeño.

“Gracias, querido hermano @lopezobrador_. Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad.”, remarcó el mandatario cubano en su cuenta oficial de X, al replicar una publicación del ex jefe del Ejecutivo federal.

Además, Díaz-Canel aseguró que no se cansará de agradecer el apoyo del pueblo de México para con Cuba.

“En nombre de Cuba no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano”, destacó en la misma publicación.

El pronunciamiento del presidente cubano ocurre después de que López Obrador saliera de su retiro de la vida pública para pedir por ayuda para Cuba.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra».”, expresó el ex mandatario en redes sociales.