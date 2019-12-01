Detienen a sujeto que secuestró, golpeó y quemó con ácido a su expareja en Rosario, Argentina

Rosario, Argentina, a 28 de agosto de 2025.- El pasado domingo, una mujer de 36 años ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en la ciudad de Rosario, esto después de haber sido víctima de secuestro por parte de su expareja, un hombre de 50 años de edad, el cual aparte de retenerla y golpearla durante 10 días, la quemó con ácido en las piernas, brazos y espalda.

Las autoridades locales, informaron que el hombre, identificado como Leonardo José Schiebel, fue detenido y presentado ante las autoridades pertinentes, las cuales le dictaron prisión preventiva efectiva por un plazo de 90 días.

Autoridades locales indican que lo hechos comenzaron el pasado 14 de agosto, luego de que la pareja tuviera una discusión, y afirman, fue ahí donde el imputado obligó a la mujer a sentarse en una silla, mientras este le pasaba un químico sobre algunos tatuajes que tenía la víctima, motivo por el cual terminó con quemaduras de primer y segundo grado.

El agresor, luego de provocarle las heridas, le sustrajo la llave a la mujer, esto con el objetivo de que no saliera del domicilio, y así nadie pudiera ver sus heridas. La víctima relata, que ella mantuvo el vínculo con su expareja por temor, ya que este la acosaba y le mandaba fotos afuera del colegio de sus hijas, en modo de amenaza.

Tras pasar los días, indican que el hombre realizaba su vida normal, mientras la mujer permanecía retenida en el domicilio en contra de su voluntad, hasta que llegó el día 24 de agosto del año en curso, cuando el agresor olvidó esconder un juego de llaves, al ver esto la mujer aprovechó para salir de la vivienda y dirigirse a casa de un conocido, el cual contacto vía redes sociales y le contó lo sucedido.

Dado que el hombre tiene antecedentes de haber agredido a esta misma mujer, el juez ordenó que quede en prisión preventiva, hasta finales de noviembre, esto en lo que se esclarece el caso y deslindan responsabilidades. En cuanto a la víctima, reportaron que se encuentra estable, recuperándose favorablemente.