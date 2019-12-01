Detienen a hombre en Estados Unidos por amenazar con quitarle la vida a Donald Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 21:30:10

Kansas, Estados Unidos, a 21 de octubre de 2026.- Un operativo de autoridades federales derivó en la detención de un hombre de 24 años en Kansas, Estados Unidos, luego de que presuntamente publicara mensajes en redes sociales en los que amenazaba con matar al presidente Donald Trump, previo a un mitin que el mandatario encabezó en las inmediaciones de Wichita.

El detenido fue identificado como Jaden J. Read, residente de Clearwater, quien fue arrestado el pasado 17 de octubre, después de que una denuncia anónima alertara a las autoridades sobre comentarios publicados en Facebook relacionados con la visita presidencial.

De acuerdo con la Fiscalía federal, las publicaciones incluían expresiones violentas contra Trump y referencias a la posibilidad de atacarlo durante su aparición pública. En otros mensajes, el joven habría asegurado conocer el lugar donde se realizaría el discurso y haber identificado las azoteas cercanas.

Tras las investigaciones, la Fiscalía del distrito de Kansas presentó una denuncia penal en su contra por presuntas amenazas contra el presidente. Read permanece bajo custodia federal, a la espera de una audiencia que determinará su situación jurídica.

El fiscal federal Ryan A. Kriegshauser advirtió que las amenazas de violencia política no serán toleradas y recordó que, aunque la libertad de expresión está protegida por la Constitución estadounidense, existen límites legales cuando se trata de amenazas.

En las indagatorias participaron el Servicio Secreto, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Oficina de Investigación de Kansas, la Patrulla de Carreteras estatal y la Policía de Wichita.

La detención ocurrió antes del mitin que Trump encabezó el 19 de octubre en Park City, cerca de Wichita, al que asistieron alrededor de seis mil personas. Hasta el momento de los reportes, las autoridades no habían informado si se encontraron armas en posesión del detenido.