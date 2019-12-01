Kiev, Ucrania, a 15 de febrero de 2026.- La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania informó sobre la detención del exministro de Energía, Herman Halushchenko, dentro de la investigación conocida como “caso Midas”, un presunto entramado de corrupción y lavado de dinero en el sector energético. El arresto ocurre en un contexto de creciente tensión bélica, luego de que Rusia afirmara haber avanzado sobre varias localidades en el este del país.

La propia Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania confirmó la captura, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer los reportes sobre avances militares. De acuerdo con el comunicado, agentes de la NABU detuvieron al exfuncionario este domingo cuando presuntamente intentaba salir del país. Aunque no se reveló su identidad en el anuncio oficial, Halushchenko ocupó el cargo el año pasado y dimitió en noviembre tras hacerse público el escándalo.

Las indagatorias apuntan a que el llamado “caso Midas” implicaría el pago de comisiones ilícitas que alcanzarían hasta los 100 millones de dólares, con el objetivo de desviar recursos del sector energético. Según la fiscalía anticorrupción, el exministro habría obtenido beneficios personales dentro de esta red.

El caso ha generado un amplio malestar social, sobre todo en medio de los apagones masivos provocados por los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania.

Las investigaciones también sugieren que la red habría sido organizada por un aliado del presidente Volodímir Zelenski, aunque la responsabilidad de cada implicado continúa en proceso de ser determinada por las autoridades judiciales.