Detienen a exministro de Energía de Ucrania; se le acusa de corrupción y lavado de dinero

Detienen a exministro de Energía de Ucrania; se le acusa de corrupción y lavado de dinero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 21:16:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Kiev, Ucrania, a 15 de febrero de 2026.- La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania informó sobre la detención del exministro de Energía, Herman Halushchenko, dentro de la investigación conocida como “caso Midas”, un presunto entramado de corrupción y lavado de dinero en el sector energético. El arresto ocurre en un contexto de creciente tensión bélica, luego de que Rusia afirmara haber avanzado sobre varias localidades en el este del país.

La propia Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania confirmó la captura, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer los reportes sobre avances militares. De acuerdo con el comunicado, agentes de la NABU detuvieron al exfuncionario este domingo cuando presuntamente intentaba salir del país. Aunque no se reveló su identidad en el anuncio oficial, Halushchenko ocupó el cargo el año pasado y dimitió en noviembre tras hacerse público el escándalo.

Las indagatorias apuntan a que el llamado “caso Midas” implicaría el pago de comisiones ilícitas que alcanzarían hasta los 100 millones de dólares, con el objetivo de desviar recursos del sector energético. Según la fiscalía anticorrupción, el exministro habría obtenido beneficios personales dentro de esta red.
El caso ha generado un amplio malestar social, sobre todo en medio de los apagones masivos provocados por los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania.

Las investigaciones también sugieren que la red habría sido organizada por un aliado del presidente Volodímir Zelenski, aunque la responsabilidad de cada implicado continúa en proceso de ser determinada por las autoridades judiciales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Lluvia de papayas paraliza la salida a Pátzcuaro: Vuelca camión en Morelia, Michoacán 
Evacúan a cientos de trabajadores, tras incendio en maquiladora de Reynosa, Tamaulipas
Vehículos baleados, estupefacientes y chalecos tácticos: Reportan aseguramientos del Plan Michoacán por la Paz y Justicia en la costa de la entidad
Una cadena de oro y un fusil exclusivo del Ejército: Con lujo, poder e impunidad presume a su “niña” uno de los mayores capos de Michoacán
Más información de la categoria
Madres buscadoras se suman al carnaval de Mazatlán y exhiben la peor cara de Sinaloa
Una cadena de oro y un fusil exclusivo del Ejército: Con lujo, poder e impunidad presume a su “niña” uno de los mayores capos de Michoacán
Combis subirán a Altozano de manera definitiva, adelanta Gladyz Butanda
Detenido roba patrulla de la Guardia Nacional, tras accidente vial en el Macrolibramiento de Huimilpan, Querétaro
Comentarios