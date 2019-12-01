Detienen a ex ministro británico por nexos con Caso Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 07:46:11

Londres, Inglaterra, a 24 de febrero 2026.- La policía británica capturó al exministro laborista Peter Mandelson, quien será interrogado bajo sospecha de conducta indebida en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido pederasta convicto y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

Las autoridades británicas informaron en un comunicado que arrestaron a un hombre de 72 años en su vivienda del barrio londinense de Camden, no obstante, varias cadenas televisivas mostraron en directo el momento en que Mandelson, también antiguo embajador de su país ante Estados Unidos, subía a un coche policial sin distintivos.

Asimismo, la Policía Metropolitana señaló que la detención del ex funcionario se produjo tras los registros realizados en los últimos días en dos propiedades: una en la capital británica y otra en el condado inglés de Wiltshire.

Mandelson, que fue ministro en anteriores Gobiernos laboristas y comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008, fue designado embajador en Washington en febrero de 2025 por el actual primer ministro, Keir Starmer, y destituido siete meses después al conocerse el alcance de sus vínculos con Epstein.

Además, en 2010 le informó de que la Unión Europea planeaba un paquete de rescate a Grecia para evitar que su crisis de deuda se contagiara al conjunto de la zona euro.