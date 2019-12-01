Detienen a ex jefe de Inteligencia alemana por sospechas de espionaje y traición

Detienen a ex jefe de Inteligencia alemana por sospechas de espionaje y traición
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 11:19:54
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Berlín, Alemania, a 6 de octubre 2026.- August Hanning, ex director del Servicio Alemán de Inteligencia Exterior, (BND), fue detenido bajo sospechas de espionaje, de acuerdo con la Fiscalía Federal de Alemania.

Según la autoridad, el ex funcionario es investigado por espionaje constitutivo de traición, recopilación de información sujeta a secreto de Estado, tentativa de alta traición y actividades como agente por cuenta de un servicio de inteligencia.

Igualmente es acusado de mantener estrecho contacto con un representante de otro servicio de inteligencia extranjero.

El sospechoso dirigió el BND de diciembre de 1998 a noviembre de 2005, durante el gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder.

Tras dejar ese encargo, entre 2005 y 2009 fungió como secretario de Estado en el Ministerio del Interior, durante el gobierno de Angela Merkel.

Cabe señalar que, como resultado de esta investigación también fue capturado el antiguo jefe de gabinete de Hanning, identificado como Manfred D., quien es señalado como sospechoso de complicidad en intento de traición y espionaje a favor de la traición, en colaboración con Hanning.

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