Detienen a dos adolescentes por planear ataque en escuela de California

Detienen a dos adolescentes por planear ataque en escuela de California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 20:49:45
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California, Estados Unidos, 21 de octubre de 2026.- Dos adolescentes de 15 años fueron detenidas por su presunta participación en un plan para realizar un tiroteo en la escuela Corona High School, en California, Estados Unidos.

De acuerdo con la policía, la investigación comenzó después de que el FBI alertara sobre mensajes en redes sociales relacionados con una posible amenaza contra el plantel.

Las autoridades identificaron a las dos jóvenes, quienes estudian en diferentes escuelas de la zona. Según las investigaciones, ambas habrían hablado durante varios meses sobre cómo llevar a cabo el ataque y sobre la posibilidad de conseguir armas.

Luego de recibir la información, los agentes revisaron varias viviendas del condado de Riverside, sin embargo, no encontraron armas durante los registros. 

Las dos adolescentes permanecen bajo custodia mientras las autoridades continúan investigando el caso para determinar cómo se desarrolló el presunto plan y qué otras personas podrían estar involucradas.

El FBI y la policía local mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

 

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