Detienen a 6 menores por planear atentado contra escuela en Bélgica; se organizaron en TikTok

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 11:17:06

Limburgo, Bélgica, a 6 de julio 2026.- La Policía de Limburgo detuvo a seis menores de edad, acusados de planear un atentado contra una escuela de la localidad de Hasselt, al oeste de Bélgica.

De acuerdo con las autoridades, a través de un grupo cerrado de la red social TikTok, los jóvenes amenazaron con prender fuego y lanzar sustancias químicas en la institución educativa.

Igualmente, mencionaron que en los mensajes hablaban de "tiroteos escolares, grupos extremistas y episodios violentos de la historia".

Asimismo, a través de un comunicado, la Policía indicó que sus investigadores, con la colaboración de varios proveedores de internet, identificaron a los seis menores, todos alumnos de esa escuela, y los detuvieron bajo sospecha de "amenaza de atentado".

En ese sentido, el jefe policial, Philip Pirard, explicó que la fiscalía tramitó "con gran celeridad" los requerimientos y órdenes de detención necesarios, lo que permitió actuar en menos de 24 horas.