Detienen a 4 nuevos implicados por robo al Museo del Louvre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 12:18:54

París, Francia, a 25 de noviembre 2025.- La Fiscalía de París confirmó las detenciones de cuatro personas sospechosas, dos hombres y dos mujeres, presuntamente relacionadas con el robo al Museo del Louvre, ocurrido el pasado 19 de octubre, en el cual sustrajeron ocho piezas de joyería invaluables pertenecientes a diferentes familias reales.

A través de un comunicado, la autoridad francesa detalló que los dos hombres tienen 38 y 39 años, mientras que las dos mujeres tienen 31 y 40 años y todos ellos son originarios de la región de París.

“Estas personas deben ser interrogadas por los investigadores”, indicó en el mensaje la fiscal Laure Beccuau.

Asimismo, recordó que con estas capturas ya suman ocho personas detenidas por el asalto a museo más visitado del mundo, todas puestas bajo arresto por la Brigada de Represión de bandas organizadas de París (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Cabe recordar que las primeras detenciones se produjeron el 25 de octubre, después de que uno de los presuntos autores materiales del robo fuera interceptado en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle cuando trataba de abandonar Francia en dirección a Argelia.