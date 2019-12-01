Detiene la Interpol a sujeto que mató a su esposa y la reportó desaparecida: Huyó de California a Perú con sus tres hijos 

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 28 de agosto de 2025.- El pasado 12 de agosto, en California, una mujer identificada como Sheylla Cabrera de 33 años de edad, fue reportada como desaparecida por su esposo, Jossimar Cabrera Cornejo, de 36 años de edad, motivo por el cual, equipos de rescate comenzaron un operativo para dar con ella, localizándola al día siguiente sin vida, en Lancaster Boulevard, cerca de los departamentos donde habitaba con su esposo e hijos.

El esposo, identificado como Jossimar Cabrera Cornejo, de nacionalidad peruana, es el principal sospechoso del asesinato de su esposa, ya que después de haber reportado la desaparición de su esposa, tomó un vuelo a Perú junto a sus tres hijos. Autoridades, al ver esta situación, emitieron alertas internacionales a los consulados de México y Perú.

El día 16 de agosto, la Policía Nacional de Perú, informó a las autoridades de los Ángeles que Jossimar Cabrera Cornejo, se entregó voluntariamente en la sede de Interpol Lima, y que los tres menores, los cuales fueron puestos a resguardo, iban con él.

El departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, indicó que la extradición del sujeto podría tardar meses, pero indicaron que en el proceso, estará bajo custodia preventiva en Perú.

Hasta el momento la causa oficial de la muerte de la mujer, está en espera de confirmación, en cuanto al sujeto detenido, se informa que de ser hallado culpable, la pena que podría obtener sería de 26 años de cárcel, a cadena perpetua en prisión estatal.