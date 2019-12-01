Detención de migrantes sin historial criminal se multiplica por 6 desde regreso de Trump a la Casa Blanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 08:47:30
Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de enero 2026.- La detención de migrantes latinos en Estados Unidos sin historial criminal se multiplicó por seis desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, de acuerdo con un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Según la investigación, se documentó un promedio mensual de 6 mil migrantes latinos sin antecedentes penales que entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo lapso de 2024, durante la Administración de Joe Biden.

Lo anterior significa que la proporción de migrantes detenidos sin historial criminal ahora representa más de uno de cada tres del total, frente a menos de un octavo en 2024.

Además, el estudio mostró que durante la Administración Trump, cinco nacionalidades concentran tres cuartas partes de todos los latinos aprehendidos sin récord criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.

Los investigadores resaltaron que la detención de mexicanos se incrementó casi ocho veces, al pasar de mil 500 a 13 mil 300, con lo que representa más de una cuarta parte de los detenidos, mientras que la de venezolanos se multiplicó por 14 a 5 mil 600.

“Nos enfocamos en este grupo porque, inequívocamente, no son ‘lo peor de lo peor’, sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen”, escribieron los autores Paul ONG, Jonathan Ong, y Sonja Díaz.

