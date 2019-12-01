Destaca DEA detención de mil 300 miembros de organizaciones criminales de Jalisco y Sinaloa en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:38:59

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de febrero 2026.- La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) destacó que el año pasado fueron capturados cerca de mil 300 integrantes de organizaciones criminales de Jalisco y Sinaloa, en territorio estadounidense.

En la presentación de su balance anual, la agencia resaltó el traslado a Estados Unidos de 55 presuntos líderes criminales que se encontraban detenidos en México y que fueron entregados fuera de los procedimientos formales de extradición.

Entre los principales logros señalados se encuentra la entrega de Rafael Caro Quintero, buscado por las autoridades estadounidenses desde hace casi cuatro décadas por su presunta responsabilidad en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Además, el informe subraya la declaración de culpabilidad de Ismael Zambada García, “El Mayo”, líder histórico del Cártel de Sinaloa, así como las sentencias dictadas contra Rubén Oseguera González, “El Menchito”, y José González Valencia, ambos identificados como dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Igualmente, la agencia antidrogas señaló que en 2025, sus operaciones se concentraron en el desmantelamiento de los cárteles mexicanos y sus redes de distribución en territorio estadounidense.