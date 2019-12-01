Despojan a personas en pleno centro de Tokio de más de 2.7 mdd; los rociaron con gas pimienta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 23:00:24
Tokio, Japón, a 29 de enero de 2026.- Un asalto ocurrido en el centro de Tokio dejó como saldo el robo de aproximadamente 2.7 millones de dólares en efectivo, luego de que tres hombres atacaran a un grupo de personas con gas pimienta para apoderarse de varias maletas con dinero.

La Policía Metropolitana informó que el incidente se registró alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, en las inmediaciones de la estación de Ueno, una de las zonas más concurridas de la capital japonesa por su actividad comercial y turística. El botín fue estimado en unos 420 millones de yenes.

De acuerdo con las autoridades, cinco personas —de nacionalidad china y japonesa— estaban colocando las maletas dentro de un vehículo cuando fueron sorprendidas por los agresores, quienes las rociaron con gas pimienta y escaparon con el efectivo.

Fuentes policiales señalaron que las primeras indagatorias se enfocan en esclarecer la procedencia del dinero. Según información difundida por la cadena Fuji Television, las víctimas declararon que los recursos estaban destinados a transacciones de casas de cambio ubicadas en esa zona.

