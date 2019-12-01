Despliegue de tropas por orden de Trump en Los Ángeles fue ilegal, determina juez

San Francisco, California, Estados Unidos, a 2 de septiembre 2025.- El despliegue de tropas en la ciudad de Los Ángeles, que ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump fue una violación de las leyes federales, determinó Charles Breyer, juez de la Corte Federal del Distrito Norte de California con sede en San Francisco.

La resolución del magistrado indicó que tanto el mandatario estadounidense como el jefe del Departamento de Defensa, Pete Hegseth rompieron el Posse Comitatus Act, una legislación que l prohíbe el uso del Ejército y la Fuerza Aérea para labores de aplicación de la ley a nivel nacional, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución o por una ley del Congreso.

“El juicio demostró que los Demandados utilizaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo era ocultada por armaduras de protección) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, ejercer control de multitudes y, en general, demostrar una presencia militar en los alrededores de Los Ángeles. En resumen, los Demandados violaron la Ley Posse Comitatus“, aseguró el togado en su sentencia.

El pasado mes de junio, el gobernador de California, Gavin Newsom y el fiscal del estado, Rob Bonta, demandaron a la Administración Trump y pidieron al tribunal que anulara “la acción ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California”.

Cabe señalar que en la resolución el juez Breyer aseveró a la Casa Blanca que tiene prohibido “desplegar, ordenar, instruir, entrenar o utilizar a la Guardia Nacional actualmente desplegada en California, así como a cualquier tropa militar previamente desplegada en California”.

Lo anterior significa que los elementos castrenses no podrán participar “en arrestos, detenciones, registros, incautaciones, patrullas de seguridad, control de tráfico, control de multitudes, control de disturbios, recolección de pruebas, interrogatorios, o actuar como informantes”.