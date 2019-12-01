Desmiente Trump que exista acuerdo con Irán para reducir sanciones y poner fin al conflicto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 11:18:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de septiembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió que exista un acuerdo para reducir las sanciones impuestas a Irán, a cambio de avances “concretos” en el programa nuclear.

A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense declaró que no le ofreció nada al régimen de los ayatolás.

La declaración del líder republicano se da, luego de que diversos medios de comunicación, entre ellos, CNN y Axios, publicaron reportes en los que citan a funcionarios del gobierno federal, quienes, bajo condición de anonimato, aseguraron que el jefe de Estado estaba dispuesto a aliviar las sanciones contra Irán y desbloquear fondos iraníes como parte de un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Desde el inicio del conflicto bélico, el pasado 28 de febrero, el presidente Trump recalcó que su principal objetivo era evitar que Teherán logre desarrollar un arma nuclear; no obstante, el país asiático siempre ha negado tener esas intenciones, pero comentó que tiene el derecho de contar con energía nuclear.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó en una entrevista con CBS que la República Islámica ha estado dispuesta a entablar conversaciones sobre su programa nuclear y otros asuntos, pero que no aceptaría “intimidaciones ni coacciones”.

"Irán no busca la guerra, pero se defenderá frente a la presión, las amenazas y los ataques. No debemos desarrollar armas nucleares”, refirió el representante persa.