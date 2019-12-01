Designan a Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán

Designan a Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 17:17:40
Teherán, Irán, a 8 de marzo de 2026.- La República Islámica de Irán anunció este domingo la designación de un nuevo líder supremo tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei. La decisión recayó en su hijo, Mojtaba Jamenei, de 56 años, quien asumirá el máximo cargo político y religioso del país.

El nombramiento fue dado a conocer en la plaza Vanak, en Teherán, y posteriormente difundido por la televisión estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). La designación fue tomada por la Asamblea de Expertos de Irán, organismo encargado de elegir al líder supremo.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Fars News Agency, la Asamblea resolvió que Mojtaba Jamenei se convierta en el tercer líder supremo en la historia de la República Islámica.

El nuevo dirigente sustituirá a su padre, Ali Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero tras los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel, hecho que marcó un momento crítico para el liderazgo político de Irán. Con esta decisión, Mojtaba Jamenei asume la máxima autoridad del sistema político iraní.

