Desestiman demanda de Trump contra NYT, reporteros y editorial por ser "impropia e inadmisible"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 13:27:27

Miami, Florida, Estados Unidos, a 19 de septiembre 2025.- El juez Steven D. Merryday, con sede en el Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, desestimó la demanda por 15 mil millones de dólares que interpuso el presidente Donald Trump por difamación, contra el diario The New York Times (NYT), cuatro reporteros y una editorial.

El magistrado calificó el recurso legal como “decididamente impropia e inadmisible”, de acuerdo con los documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE.

En la demanda, el mandatario estadounidense acusaba al rotativo neoyorquino de difamación y calumnia a gran escala, al alegar que artículos y un libro publicados en 2024 perjudicaron su imagen y su candidatura presidencial.

El togado el tono político de la demanda y le otorgó a el líder republicano un plazo de 28 días para presentar una versión revisada y limitada a 40 páginas.

“Una demanda no es un megáfono para relaciones públicas, ni un podio para una apasionada oratoria en un mitin político”, indicó el juez en el fallo, al reiterar que es “inadecuada e inadmisible” y llena de “argumentos tendenciosos”.