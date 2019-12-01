Desestiman demanda de Trump contra NYT, reporteros y editorial por ser "impropia e inadmisible"

Desestiman demanda de Trump contra NYT, reporteros y editorial por ser "impropia e inadmisible"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 13:27:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Miami, Florida, Estados Unidos, a 19 de septiembre 2025.- El juez Steven D. Merryday, con sede en el Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, desestimó la demanda por 15 mil millones de dólares que interpuso el presidente Donald Trump por difamación, contra el diario The New York Times (NYT), cuatro reporteros y una editorial.

El magistrado calificó el recurso legal como “decididamente impropia e inadmisible”, de acuerdo con los documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE.

En la demanda, el mandatario estadounidense acusaba al rotativo neoyorquino de difamación y calumnia a gran escala, al alegar que artículos y un libro publicados en 2024 perjudicaron su imagen y su candidatura presidencial.

El togado el tono político de la demanda y le otorgó a el líder republicano un plazo de 28 días para presentar una versión revisada y limitada a 40 páginas.

“Una demanda no es un megáfono para relaciones públicas, ni un podio para una apasionada oratoria en un mitin político”, indicó el juez en el fallo, al reiterar que es “inadecuada e inadmisible” y llena de “argumentos tendenciosos”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Víctima de ataque armado en la colonia Panamericana, fue sorprendido cuando se encontraba en la cochera de su domicilio: Juan Luis Ferrusca  
Ingresan sujetos a secundaria de Culiacán, Sinaloa y la vandalizan
Hallan cadáver en Charapan, Michoacán
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
Más información de la categoria
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
EEUU bloqueó peticiones de la DEA de atacar al crimen organizado en México: TWP
De vender químicos al crimen a vigilar a la Marina: Nombran al morenista Carlos Lomelí presidente de Comisión en el Senado
Millones de personas participan en el Segundo Simulacro Nacional 2025 tras activarse Alerta Sísmica
Comentarios