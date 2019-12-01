-->

Derrumbe en edificio de Madrid deja al menos 3 heridos y 4 obreros desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 12:57:46
Madrid, España, a 7 de octubre 2025.- Al menos tres personas sufrieron lesiones, una de ellas de gravedad y cuatro obreros están desaparecidos, luego de que se colapsó un edificio en construcción en la ciudad de Madrid, España.

De acuerdo con el servicio de Emergencias de la capital española, atendió a tres trabajadores y uno de ellos fue trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que otros dos resultaron contusionados leves.

Además, fuentes policiacas dijeron a la agencia EFE que, dentro del edificio quedaron siete trabajadores, de los que cuatro todavía no han sido localizados.

Al sitio ubicado entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, en el centro madrileño se desplazaron bomberos, ambulancias y personal de la Policía de Madrid.

Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar a las personas atrapadas en ese edificio, aseguraron las autoridades.

