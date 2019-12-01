Derrumbe de edificio en Brooklyn deja personas atrapadas; bomberos despliegan operativo de rescate

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 20:34:09

Brooklyn, Nueva York, a 11 de noviembre de 2026.- Un amplio operativo de emergencia se desplegó este miércoles en el distrito de Brooklyn, Nueva York, luego de que un edificio de tres niveles colapsara mientras se realizaban trabajos de construcción en la zona, dejando a varias personas atrapadas entre los escombros.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas en la avenida Flatbush, donde elementos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) acudieron para iniciar las labores de búsqueda y rescate.

Imágenes aéreas mostraron a decenas de bomberos trabajando entre los restos del inmueble, utilizando herramientas para retirar los materiales que obstruían el acceso y localizar a posibles sobrevivientes. En algunas zonas, los rescatistas recurrieron a sierras para abrirse paso entre los escombros.

De acuerdo con reportes de medios locales, al menos una persona habría perdido la vida, otra fue reportada en estado crítico y varias más permanecían atrapadas; sin embargo, las autoridades neoyorquinas no habían confirmado oficialmente el número de víctimas mortales.

Durante las labores, los equipos de emergencia lograron sacar a algunas personas del inmueble y trasladarlas en camillas para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se habían determinado las causas del derrumbe, aunque se informó que en el sitio se desarrollaban trabajos de construcción.