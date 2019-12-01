Departamento de Defensa de EE. UU. identifica a seis militares fallecidos tras accidente de avión en Irak

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 21:48:59

Arlington, Virginia, 14 de marzo de 2026.- El Departamento de Defensa de Estados Unidos, identificó a los seis militares que murieron luego de que un avión cisterna Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrellara el pasado 12 de marzo en el oeste de Irak.

Tres de los aviadores formaban parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenían base en la MacDill Air Force Base, en Florida. Las víctimas fueron el mayor John A. Klinner, de 33 años, originario de Auburn, Alabama; la capitana Ariana G. Savino, de 31 años, de Covington, Washington; y la sargento técnica Ashley B. Pruitt, de 34 años, de Bardstown, Kentucky.

Los otros tres militares tenían base en la Rickenbacker Air National Guard Base, en Columbus, Ohio. Se trata del capitán Seth R. Koval, de 38 años, originario de Mooresville, Indiana; el capitán Curtis J. Angst, de 30 años, de Wilmington, Ohio; y el sargento técnico Tyler H. Simmons, de 28 años, de Columbus, Ohio.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, el accidente ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. (hora del este) durante una misión de la Operation Epic Fury, mientras las aeronaves sobrevolaban espacio aéreo considerado seguro en el oeste de Irak.

El mando militar estadounidense señaló que dos aviones cisterna Boeing KC-135 Stratotanker estuvieron involucrados en un incidente durante el vuelo. Uno de ellos se estrelló, mientras que la segunda aeronave logró aterrizar de manera segura.

Las autoridades indicaron que las causas del accidente continúan bajo investigación.