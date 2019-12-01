Demócratas y republicanos alcanzan acuerdo para abrir el Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 08:19:15
Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de noviembre 2025.- Los grupos parlamentarios demócrata y republicano del Senado de Estados Unidos habrían llegado a un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia del país, de acuerdo con fuentes consultadas por varios medios estadounidenses.

Según la información de Politico, el trato preliminar fue negociado por los senadores demócratas Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan y varios senadores republicanos.

Por su parte, Bloomberg, indicó que la negociación permitirá que el Congreso apruebe los fondos presupuestados para los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero, al tiempo que posibilitará pagar los sueldos de los alrededor de 650.000 funcionarios puestos en suspensión salarial y reintegrar a algunos funcionarios que fueron suspendidos del empleo.

A su vez, Fox News refirió que los legisladores llevaron a cabo las votaciones la noche del 1º de noviembre; sin embargo, la Cámara de Representantes tendrá que reunirse para oficializar el fin del cierre del gobierno federal.

Como parte del acuerdo, el representante de la mayoría republicana del Senado, John Thune, prometió a los demócratas votar en diciembre una extensión de los subsidios para la Ley de Cuidado Asequible, conocida como Obamacare, que expiran al final del año y que se habían convertido en el gran obstáculo para el acuerdo.

