Demandan a administración de Trump por "vigilancia ideológica" contra migrantes en redes sociales

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de octubre 2025.- Tres sindicatos demandaron al gobierno de Donald Trump por la “vigilancia ideológica” de las redes sociales de los inmigrantes con visado en Estados Unidos mediante la inteligencia artificial (IA) con el fin de “castigar” las opiniones contrarias a sus políticas.

Las agrupaciones de trabajadores que presentaron el recurso legal contra los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional, son Trabajadores del Automóvil Unidos (UAW), Trabajadores de Comunicaciones de América (CWA) y Federación Americana de Profesores (AFT).

Por su parte, la Electronic Frontier Foundation (EFF), que representa a los sindicatos en la demanda, la primera de este tipo, argumentó que el “programa de vigilancia ‘online’ basado en la opinión viola la Primera Enmienda (libertad de expresión) y la Ley de Procedimiento Administrativo”.

“Usando IA y otras tecnologías de automatización, el programa vigila las cuentas de redes sociales de personas con visados para identificar y castigar a los que expresan opiniones que al Gobierno no le gustan”, una medida que va acompañada de una “campaña pública de intimidación”, sostienen los demandantes.

Por lo anterior, en su demanda, los inconformes pidieron a un juez de Nueva York una orden que paralice ese programa de vigilancia del Gobierno porque “ha silenciado y asustado a ciudadanos y no ciudadanos (de EE.UU.), y socavado la capacidad de los sindicatos para asociarse con sus miembros y potenciales miembros”.