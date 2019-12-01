Deja 34 infectados y 6 personas fallecidas la bacteria “come carne” en Luisiana; aseguran que se infectaron por comer ostras contaminadas 

Luisiana, Estados Unidos, a 28 de agosto de 2025.- En el estado de Luisiana, en lo que va del año, se han reportado 6 decesos y 34 infectados por la bacteria “Vibrio vulnificus” o mejor conocida como la bacteria come carne, alertando a las autoridades estatales, ya que en los últimos diez años se había mantenido el promedio anual, que era de 7 infectados y una muerte en promedio.

El Departamento De Salud de Luisiana, hizo un comunicado, en el cual pedía a los pobladores a tomar precauciones para prevenir la infección, indicando que la bacteria se contrae, por ingesta de mariscos crudos o poco cocinados, siendo principalmente la ostra, también, se llega a transmitir por el contacto del agua de mar en heridas abiertas, ya que esta bacteria radica en aguas costeras.

Aunque esta infección en la mayoría de los casos solo provoca diarrea y vómito, en otros puede complicarse considerablemente la salud de la persona, ya que si existen complicaciones graves, esta puede provocar septicemia (infección en la sangre), necrosis tisular (muerte del tejido alrededor de alguna herida), llegando a requerir amputaciones, y en los caso más graves, causa la muerte.

Autoridades afirmaron que las ostras vinculadas a los decesos de estas 6 personas, fueron recolectas en mares de Luisiana, y servidas en restaurantes de florida. Expertos indicaron que es imposible detectar una ostra infectada a simple vista, también en base a sus análisis, comentaron que una de cada cinco personas infectadas, fallece.