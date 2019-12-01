Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 23:01:11

Nueva York, Estados Unidos, 24 de noviembre de 2026.- La empresa china Huawei y tres de sus filiales fueron declaradas culpables de 10 de los 12 delitos que enfrentaban ante un jurado federal de Brooklyn, Nueva York, luego de un juicio que duró casi tres meses.

Entre las acusaciones que fueron confirmadas se encuentran el robo de secretos industriales, fraude bancario, lavado de dinero y el incumplimiento de las restricciones comerciales que Estados Unidos mantiene contra Irán.

De acuerdo con las investigaciones, Huawei intentó contratar a trabajadores de empresas estadounidenses de telecomunicaciones para obtener información sobre sus avances tecnológicos. Con esos datos, habría desarrollado productos similares a los de sus competidores y los habría vendido a precios más bajos.

El Departamento de Justicia también acusó a la compañía de ayudar al gobierno iraní a vigilar y limitar el acceso de sus ciudadanos a internet, además de ocultar información sobre sus actividades en ese país.

Sin embargo, el jurado no encontró culpable a Huawei de otros dos cargos relacionados con el crimen organizado y obstrucción a la justicia. Las sanciones económicas serán anunciadas en septiembre de 2027 y podrían incluir multas y pagos por daños.