Declaran 3 días de luto en España por accidente ferroviario que dejó más de 30 muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 13:21:04
Madrid, España, a 19 de enero 2026.- El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto oficial, por el choque ferroviario de Adamuz, que dejó al menos 39 personas sin vida.

En conferencia de prensa, el mandatario español indicó que hasta la media noche del 22 de enero, la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

Igualmente, el jefe de Estado subrayó que el Gobierno llegará “hasta el fondo” para esclarecer las causas del accidente y garantizar que la sociedad conozca la verdad.

“Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta”, insistió Sánchez, quien se comprometió a informar con absoluta transparencia y claridad sobre el origen del descarrilamiento y colisión de los trenes, que ha dejado al menos 39 personas fallecidas.

De igual forma, Sánchez aseguró que el Estado protegerá y asistirá a las víctimas y a sus familias “en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario”.

