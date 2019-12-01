Declara tribunal de EU que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son ilegales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 20:24:29

Washington, Estados Unidos, a 29 de agosto de 2025.- Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales.

Por ellos, el tribunal indicó que los aranceles permanecerán videntes hasta el 14 de octubre, con la finalidad de otorgar tiempo al Gobierno Federal, para que presente un recurso ante la Corte Suprema, por lo que el líder republicano podrá apelar todavía.

Ante esta situación, el mandatario estadounidense, respondió en su red Truth Social, donde dijo que dicha sentencia era incorrecta y que los aranceles seguirán.

“¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN EN VIGOR! Hoy, un tribunal de apelación altamente partidista ha declarado erróneamente que nuestros aranceles deben eliminarse, pero saben que Estados Unidos ganará al final".

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ha utilizado los aranceles para ejercer presión política y renegociar acuerdos comerciales con países que llevan sus productos a Estados Unidos.

“La ley otorga al presidente una autoridad significativa para emprender una serie de acciones en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de gravar con impuestos", aseguró el tribunal.