DEA lanza proyecto en colaboración con México para combatir el tráfico de estupefacientes

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de agosto 2025.- La Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lanzó una nueva iniciativa en colaboración con autoridades mexicanas, con el cual busca combatir el tráfico de estupefacientes.

La dependencia estadounidense describió el Proyecto Portero como “la operación insignia de la DEA destinada a desmantelar a los ‘guardianes’ de los cárteles, operativos que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste” de su país.

A través de un comunicado, la autoridad de EEUU explicó que esos llamados “guardianes” “son esenciales para las operaciones de los cárteles, ya que dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México”

De igual forma, la Agencia indicó que ha puesto en marcha “un programa de formación y colaboración de varias semanas de duración en uno de sus centros de inteligencia en la frontera suroeste.

“El programa reúne a investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. A lo largo de varias semanas, los participantes identificarán objetivos comunes, desarrollarán estrategias de aplicación de la ley coordinadas y reforzarán el intercambio de inteligencia”, aseveró la DEA en la nota.