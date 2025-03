De película: cambian bebés al nacer, dos madres tendrán que intercambiar a sus hijos en Perú

Lima, Perú, a 27 de marzo de 2025.- Por orden judicial, dos madres tuvieron que intercambiar a sus hijos de 6 años de edad, los cuales, habían sido criados desde el nacimiento por cada una de las familias.

Los hechos ocurrieron la noche del 24 de diciembre de 2028 en un hospital público de Perú, donde los menores fueron cambiados por negligencia, y tras descubrirse la verdad por pruebas de ADN, tuvieron que realizar el intercambio.

Mediante un comunicado oficial, el poder judicial informó que el primer juzgado de familia de la ciudad de Jaén, solicitó que un centro de salud local realizara una terapia grupal psicológica para las madres y los niños, ya que una familia vive en la ciudad y la otra en la zona rural.

El juicio inició en el 2022, cuando Ruth Cieza, al separarse de su esposo, solicitó una pensión alimenticia para el menor, por lo que fue sometido a una prueba de ADN, y ahí fue cuando descubrieron que no era su hijo, por ello, ante un fiscal se ordenó realizar pruebas de ADN a tres madres que se aliviaron antes y después de ella aquel día de Nochebuena de 2018.

“Me estoy adaptando a mi niño que nació de mí, al que me lo han traído, y, al mismo tiempo extraño a mi hijito, que se fue al campo a vivir con su verdadera mamá. No puedo sacarme de la cabeza el recuerdo de mi hijito que se fue”

Cieza además dijo que el niño que crió —y que ella quiere como hijo— no se acostumbra a la vida en el campo. “Le han picado los moscos y se aburre”.

Por otro lado, María Chilcón, la madre del otro niño, se desmayó frente a las cámaras de la prensa local la tarde del miércoles antes de irse al pueblo donde vive llamado Chirinos, cuando se despidió del niño que había criado como suyo. “No sé qué hacer, Dios mío, quiero que me ayuden. Uno no quiere irse y el otro no quiere quedarse”.

Además, Chilcón culpó al hospital y a las enfermeras del dolor por el que están pasando, pues dijo que no será nada fácil adaptarse a este gran cambio en sus vidas.

Asimismo, el juez Andy Herrera, quien estuvo frente al caso desde el 2022, ordenó que se anulen las actas de nacimiento y se hagan las nuevas con los nombres correctos de los padres de los menores.

Finalmente, indicaron que se inició con una demanda contra el hospital de Jaén por la negligencia que tuvieron al intercambiar a los dos niños en el año 2018, además de que los directivos del mismo, estuvieron ausentes durante todas las audiencias, no ha pedido disculpas y no han emitido ningún comentario al respecto.