Dan de alta a León XIV, tras procedimiento contra cáncer de pulmón

Roma, Italia, a 17 de octubre 2026.- El papa León XIV recibió el alta médica, tras someterse a una cirugía para retirar un adenocarcinoma pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano.
“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, indicó el equipo médico.
El líder de la iglesia católica estuvo internado cinco días, pero a partir del 18 de octubre se reincorporará a sus actividades normales.
El pasado 11 de octubre, León XIV anunció públicamente que tenía que someterse a una cirugía para extirpar un nódulo en un pulmón.
El procedimiento médico se realizó el día 13 de octubre y le extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, así como el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, una técnica “radical” para extraer el tejido canceroso.