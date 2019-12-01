Dan 200 años de cárcel a responsable de la muerte de 190 niños en Kenia

Dan 200 años de cárcel a responsable de la muerte de 190 niños en Kenia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 09:00:12
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Nairobi, Kenia, a 6 de noviembre 2026.- La Justicia de Kenia condenó a 200 años de prisión a un hombre identificado como Paul Mackenzie, líder de una secta religiosa y responsable de la muerte por inanición de 190 niños en el bosque de Shakahola.

La jueza jueza Diana Kavedza, impuso 100 años de cárcel por asesinato mediante inanición y otros 100 años por homicidio directo.

Según las autoridades kenianas, Mackenzie dirigía una iglesia de carácter apocalíptico en una zona boscosa cercana a la ciudad costera de Malindi y convencía a sus seguidores de dejarse morir de hambre para llegar al cielo antes del fin del mundo.

Las investigaciones revelaron que, tanto adultos como menores fueron sometidos a ayunos extremos.

Igualmente, colaboradores de la secta presuntamente vigilaban, amenazaban y golpeaban a las víctimas para garantizar el cumplimiento de las órdenes.

La investigación inició en 2023, cuando las autoridades comenzaron a descubrir cadáveres enterrados en el bosque de Shakahola.

En ese sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia mencionó que fueron recuperados al menos 448 cuerpos en distintas fosas y otros puntos del terreno.

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