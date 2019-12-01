Cuba acusa a EEUU de "extorsionar" a países de Latino América para afectar economía de la isla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 13:49:30

La Habana, Cuba, a 9 de abril 2026.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez acusó al gobierno de Estados Unidos de presionar y "extorsionar" a países de América Latina para que cancelen sus acuerdos de cooperación médica con la isla, como parte de su estrategia para "asfixiar" la economía.

"El gobierno de EU persigue, presiona y extorsiona a otros gobiernos para poner fin a la presencia de Brigadas Médicas Cubanas en diversos países, bajo pretextos mendaces", señaló el funcionario caribeño en su cuenta de X.

Además, el jefe de la diplomacia cubana destacó que "los objetivos del gobierno estadounidense y la campaña diplomático-mediática que desarrolla son continuar cercando la economía cubana y cortar fuentes de ingresos legítimos para asfixiar al pueblo de Cuba".

En la previa, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana pusieron fin a sendos acuerdos que permitieron el despliegue de médicos cubanos, en algunos casos durante más de 25 años.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 unos 24 mil médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países.