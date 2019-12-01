Costa Rica realiza su primer decomiso marítimo de estupefacientes líquidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 10:50:09

Puntarenas, Costa Rica a 4 de julio 2026.- Personal de seguridad de Costa Rica realizó el primer decomiso marítimo de un estupefaciente líquido, el cual era transportado en una lancha pesquera tripulada por cuatro personas.

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) indicó que el aseguramiento se trata de “un hecho sin precedentes” en la lucha antidrogas del país, que contó con la cooperación en inteligencia de la Armada de Colombia.

Según el comunicado oficial, el Servicio Nacional de Guardacostas interceptó la embarcación nombrada ‘Sol de Oro VI’, de bandera costarricense, a 289 kilómetros de la localidad de Golfito en la provincia de Puntarenas y detalló que en el navío encontró varios barriles de plástico con un cargamento de cocaína líquida de aproximadamente 560 kilos.

Igualmente, los agentes hallaron el mismo tipo de contenedor con 95 paquetes de cocaína en polvo, de aproximadamente un kilo cada uno.

Además las autoridades indicaron que los cuatro detenidos identificados con los apellidos Madriz Sánchez, Solórzano Villalobos, Pérez Méndez y Herrera Acevedo, enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, delito que en Costa Rica se castiga con un máximo de 20 años de cárcel.